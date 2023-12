Lewis Hamilton (Mercedes): "È inaccettabile".

La stagione di Formula 1 è finita, ma la scena non si è calmata. Il motivo è l'indagine sulla conformità, annunciata dalla FIA questa settimana e chiusa dopo due giorni. Il relativo comunicato sull'indagine non menzionava alcun nome, ma era chiaro che si stava indagando su un possibile conflitto di interessi tra il capo del team Mercedes Toto Wolff e sua moglie Susie, che lavora come direttore generale della serie junior "F1 Academy" presso la società Formula One Management (FOM).

Sia il team Mercedes che Susie Wolf hanno risposto all'indagine senza mezzi termini e anche la FOM ha espresso sorpresa per l'indagine, sottolineando: "Siamo pienamente fiduciosi che le accuse siano false e abbiamo processi e procedure solide in atto per garantire la separazione delle informazioni e delle responsabilità in caso di un potenziale conflitto di interessi. Siamo certi che nessun membro del nostro team abbia rivelato informazioni non autorizzate a nessun team principal e vorremmo mettere in guardia chiunque dal fare accuse incaute e gravi senza sostanza."

Gli avversari della Mercedes hanno pubblicato dichiarazioni identiche in cui hanno chiarito che nessuno di loro ha istigato l'indagine. Inoltre, hanno sostenuto Susie Wolff e la "F1 Academy".

La FIA è giunta alla stessa conclusione, annunciando la fine dell'indagine dopo soli due giorni. Per Lewis Hamilton, tuttavia, la questione non è finita. Nella conferenza stampa prima della cerimonia di premiazione della FIA a Baku, il sette volte campione del mondo ha spiegato: "È deludente che l'organo di governo del nostro sport abbia cercato di mettere in dubbio l'integrità di una delle più incredibili leader femminili che abbiamo mai avuto nel nostro sport, Susie Wolff, senza interrogarla e senza alcuna prova".

"E poi dire solo alla fine che è dispiaciuta, è semplicemente inaccettabile", ha continuato la medaglia di bronzo dei Campionati del Mondo di quest'anno. "C'è una lotta costante per migliorare la diversità e l'inclusione in questo settore. Sembra che alcuni dirigenti della FIA cerchino di fermarci ogni volta che cerchiamo di fare un passo avanti e questo deve cambiare", ha chiesto.

"Questo è uno sport globale. Abbiamo l'incredibile opportunità e responsabilità di guidare il cambiamento. E poiché stiamo viaggiando in tutti questi Paesi del mondo, abbiamo la responsabilità di assicurarci di andare nella giusta direzione. Ma voglio anche riconoscere che ci sono molte persone che stanno facendo un ottimo lavoro. Ma dobbiamo fare dei cambiamenti per assicurarci di andare tutti nella giusta direzione", ha sottolineato la stella della Mercedes.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12