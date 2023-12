Lewis Hamilton (Mercedes): "Isto é inaceitável"

A temporada de Fórmula 1 terminou, mas o cenário não se acalmou. A razão para isso é a investigação de conformidade, que foi anunciada pela FIA esta semana e encerrada após dois dias. A declaração correspondente sobre a investigação não mencionava nomes, mas era claro que estava a ser investigado um possível conflito de interesses entre o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, e a sua mulher, Susie, que trabalha como directora administrativa da série júnior "F1 Academy" na empresa Formula One Management (FOM).

Tanto a equipa Mercedes como Susie Wolf responderam à investigação de forma inequ ívoca e a FOM também se mostrou surpreendida com a investigação, sublinhando: "Estamos plenamente confiantes de que as alegações são falsas e temos processos e procedimentos sólidos para garantir a separação de informações e responsabilidades em caso de um potencial conflito de interesses. Estamos confiantes de que nenhum membro da nossa equipa revelou informações não autorizadas a qualquer diretor de equipa e alertamos qualquer pessoa para não fazer alegações descuidadas e graves sem substância".

Os adversários da Mercedes publicaram declarações idênticas, nas quais deixaram claro que nenhum deles tinha instigado a investigação. E também apoiaram Susie Wolff e a "Academia de F1".

A FIA chegou à mesma conclusão, anunciando o fim da investigação ao fim de apenas dois dias. Para Lewis Hamilton, no entanto, o assunto ainda não está encerrado. Na conferência de imprensa que antecedeu a cerimónia de entrega de prémios da FIA em Baku, o sete vezes campeão do mundo explicou: "É dececionante que o órgão dirigente do nosso desporto tenha tentado questionar a integridade de uma das mais incríveis líderes femininas que já tivemos no nosso desporto, Susie Wolff, sem a questionar e sem quaisquer provas".

"E depois, no final, dizer que lamenta, é simplesmente inaceitável", continuou a medalhista de bronze do Campeonato do Mundo deste ano. "Há uma luta constante para melhorar a diversidade e a inclusão nesta indústria. Parece que há certas pessoas na liderança da FIA que tentam impedir-nos sempre que tentamos dar um passo em frente e isso tem de mudar", exigiu.

"Este é um desporto global. Temos uma oportunidade e uma responsabilidade incríveis para promover a mudança. E como estamos a viajar para todos estes países em todo o mundo, temos a responsabilidade de garantir que estamos a ir na direção certa. Mas também quero reconhecer que há muitas pessoas a fazer um ótimo trabalho. Mas precisamos de fazer algumas mudanças para garantir que estamos todos na direção certa", sublinhou a estrela da Mercedes.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12