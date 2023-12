Max Verstappen s'attend à une lutte plus serrée pour le championnat du monde en 2024

Cette année, un seul Grand Prix n'a pas été remporté par Red Bull Racing. A Singapour, la star de Ferrari Carlos Sainz a franchi la ligne d'arrivée en premier, toutes les autres victoires de GP ont été partagées entre les stars de Red Bull Racing Max Verstappen et Sergio Pérez, le champion en titre ayant remporté la majorité des triomphes.

Le Néerlandais est monté 19 fois sur la plus haute marche du podium. Il sait qu'il vient de vivre une saison particulière. "On ne peut pas faire beaucoup mieux", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse qui a précédé la cérémonie de remise des prix de la FIA à Bakou. "Mais il ne s'agit pas seulement d'essayer de gagner 20 courses en une saison, il s'agit aussi de s'améliorer constamment et d'améliorer la voiture".

"Donc, si nous pouvons améliorer la voiture et nous battre à nouveau dans la lutte pour le titre mondial, mais que nous ne gagnons que dix courses dans une saison, alors c'est aussi bien", a expliqué le pilote de 26 ans. "Autour de nous, la concurrence a connu des hauts et des bas, chaque week-end une autre équipe était notre premier poursuivant. Mais je m'attends à ce que le peloton se resserre un peu l'année prochaine, car les gens apprennent chaque année", a-t-il affirmé.

"Nous avons eu beaucoup de succès en tant qu'équipe cette saison, mais c'était aussi très agréable de travailler avec tous les membres de l'équipe. Quand on a gagné plusieurs fois de suite, on veut bien sûr continuer sur cette lancée et la pression est toujours forte parce qu'on veut toujours bien faire. Il n'a jamais été question de battre tous ces records, mais seulement de donner le meilleur de moi-même à chaque week-end de course et d'en profiter. On ne vit pas souvent de tels succès, c'était une très, très bonne année", a ajouté Verstappen.

Classement au championnat du monde (après 22 Grand Prix sur 22, y compris 6 sprints sur 6)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12