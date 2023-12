Max Verstappen si aspetta una lotta più serrata per il Campionato del Mondo nel 2024

La Red Bull Racing non è riuscita a vincere un solo Gran Premio quest'anno. A Singapore, la stella della Ferrari Carlos Sainz ha tagliato il traguardo per primo, mentre tutte le altre vittorie dei GP sono state condivise dalle stelle della Red Bull Racing Max Verstappen e Sergio Pérez, con il campione in carica che ha conquistato la maggior parte dei trionfi.

L'olandese è salito sul gradino più alto del podio 19 volte. Sa di aver vissuto una stagione speciale. "Non c'è niente di meglio di questo", ha spiegato durante la conferenza stampa che ha preceduto la cerimonia di premiazione della FIA a Baku. "Ma non si tratta solo di cercare di vincere 20 gare in una stagione, ma anche di migliorare costantemente se stessi e la vettura".

"Quindi, se possiamo migliorare la vettura ed essere di nuovo in lizza per il titolo mondiale, ma vincere solo dieci gare in una stagione, va bene lo stesso", ha spiegato il 26enne. "La concorrenza intorno a noi è stata altalenante, con una squadra diversa che ci insegue ogni fine settimana. Ma mi aspetto che l'anno prossimo il gruppo si avvicini, perché ogni anno si impara", ha sottolineato.

"Abbiamo avuto molti successi come squadra in questa stagione, ma è stato anche bello lavorare con tutti i membri del team. Quando si vince più volte di seguito, è naturale che si voglia mantenere lo slancio e la pressione è sempre alta perché si vuole sempre fare bene. Non si è mai trattato di battere tutti questi record, ma solo di fare del mio meglio in ogni singolo weekend di gara e di divertirmi. Non capita spesso di vivere un successo come questo, è stato un anno molto, molto positivo", ha aggiunto Verstappen.

Classifica del Campionato del mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03. Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12