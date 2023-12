Max Verstappen espera uma luta mais renhida pelo Campeonato do Mundo em 2024

Max Verstappen dominou o campeonato mundial este ano. No entanto, o tricampeão de Fórmula 1 acredita que a luta pelo título na categoria rainha será mais renhida no próximo ano.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

A Red Bull Racing só não venceu um Grande Prémio este ano. Em Singapura, a estrela da Ferrari Carlos Sainz cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, enquanto todas as outras vitórias em GPs foram partilhadas pelas estrelas da Red Bull Racing Max Verstappen e Sergio Pérez, com o atual campeão a conquistar a maioria dos triunfos.

O holandês já subiu ao degrau mais alto do pódio 19 vezes. Ele sabe que teve uma temporada especial. "Não há nada melhor do que isto", explicou na conferência de imprensa que teve lugar antes da cerimónia de entrega de prémios da FIA em Baku. "Mas não se trata apenas de tentar ganhar 20 corridas numa época, trata-se também de melhorar constantemente a si próprio e o carro."

"Por isso, se conseguirmos melhorar o carro e voltar a estar na luta pelo título mundial, mas só ganharmos dez corridas numa época, também não há problema", explicou o piloto de 26 anos. "A competição à nossa volta tem tido altos e baixos, com uma equipa diferente a perseguir-nos todos os fins-de-semana. Mas espero que a concorrência se aproxime mais no próximo ano, porque as pessoas estão a aprender todos os anos", sublinhou.

"Tivemos muito sucesso como equipa esta época, mas também tem sido ótimo trabalhar com todos os membros da equipa. Quando se ganha algumas vezes seguidas, é natural que se queira manter a dinâmica e a pressão está sempre presente, porque se quer sempre fazer bem. Nunca se tratou de bater todos estes recordes, tratou-se apenas de dar o meu melhor em cada fim de semana de corrida e desfrutar. Não é frequente ter um sucesso como este, tem sido um ano muito, muito bom", acrescentou Verstappen.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07.º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12