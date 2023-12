Fred Vasseur : "Les attentes étaient un peu trop élevées".

Au final, Ferrari n'a manqué que de trois points la deuxième place du classement des constructeurs, occupée par Mercedes. L'équipe de Maranello a certes récolté un point de plus que l'équipe d'usine de la marque à l'étoile lors de la dernière course à Abu Dhabi, mais elle a tout de même dû s'avouer vaincue dans le duel contre Mercedes. Pour Fred Vasseur, il était clair que son équipe ne perdrait pas le duel lors du dernier tour du championnat du monde.

Le directeur de l'équipe de la plus ancienne écurie de GP du monde a déclaré à "Sky Sports F1" : "Le championnat du monde ne se décide pas seulement dans la dernière course". Et il a avoué : "Je pense que les attentes étaient un peu trop élevées au début, et quand nous sommes arrivés à Bahreïn, tout allait bien. Mais ensuite, l'Arabie saoudite est arrivée et c'était très difficile. Nous avons eu une période assez difficile à ce stade de la saison".

Le retournement de situation a eu lieu après la pause estivale. Le Français, qui effectuait sa première année chez les Rouges, a déclaré fièrement : "Je dirais qu'après la pause estivale, nous avons eu quelques très bonnes dernières courses, les sept ou huit derniers tours du championnat du monde ont été forts".

Et Vasseur de souligner : "Nous nous sommes battus pour la pole, nous étions sur la première ligne et nous nous sommes battus avec Red Bull Racing dans les deux ou trois dernières courses. Je pense qu'au final, c'est surtout la fiabilité qui nous a coûté la deuxième place chez les constructeurs. Mais c'est une bonne chose que nous ayons encore du potentiel pour nous améliorer l'année prochaine. Je ne veux toutefois pas être trop optimiste. Mais je pense que si l'on regarde la dernière phase de la saison, on voit que nous avons réussi à créer une certaine dynamique".

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12