Fred Vasseur: "Le aspettative erano un po' troppo alte".

Alla fine, alla Ferrari mancavano solo tre punti per raggiungere il secondo posto nel campionato costruttori, occupato dalla Mercedes. Sebbene la squadra di Maranello abbia ottenuto un punto in più rispetto al team Mercedes works nell'ultima gara di Abu Dhabi, ha dovuto comunque ammettere la sconfitta nel duello contro la Mercedes. Per Fred Vasseur era chiaro che la sua squadra non avrebbe perso il duello nell'ultima gara del campionato.

Il team boss della più antica scuderia di GP del mondo ha dichiarato a "Sky Sports F1": "Il campionato del mondo non si decide solo all'ultima gara". E ha ammesso: "Credo che le aspettative fossero un po' troppo alte all'inizio, e quando siamo arrivati in Bahrain, le cose stavano ancora andando bene. Ma poi è arrivata l'Arabia Saudita ed è stato molto difficile. Abbiamo avuto un periodo piuttosto difficile in quella fase della stagione".

La svolta è arrivata dopo la pausa estiva. Il francese, che ha completato il suo primo anno con le Rosse, ha spiegato con orgoglio: "Direi che dopo la pausa estiva abbiamo avuto delle ultime gare molto buone, gli ultimi sette o otto round del campionato sono stati forti".

E Vasseur ha sottolineato: "Abbiamo lottato per la pole, eravamo in prima fila e abbiamo lottato con la Red Bull Racing nelle ultime due o tre gare. Alla fine, credo che sia stata soprattutto l'affidabilità a costarci il secondo posto nel campionato costruttori. Ma è positivo che abbiamo ancora il potenziale per migliorare l'anno prossimo. Tuttavia, non voglio essere troppo ottimista. Ma penso che se si guarda all'ultima fase della stagione, si può vedere che siamo stati in grado di costruire un certo slancio".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12