Fred Vasseur: "As expectativas eram um pouco altas demais"

A equipa Ferrari perdeu por pouco o segundo lugar no campeonato de construtores deste ano. O chefe de equipa Fred Vasseur faz o balanço do ano e fala também dos erros cometidos.

No final, a Ferrari ficou a apenas três pontos do segundo lugar no campeonato de construtores, que era ocupado pela Mercedes. Embora a equipa de Maranello tenha marcado mais um ponto do que a equipa de trabalho da Mercedes na última corrida em Abu Dhabi, teve de admitir a derrota no duelo contra a Mercedes. Para Fred Vasseur, era claro que a sua equipa não iria perder o duelo na última ronda do campeonato.

O chefe de equipa da mais antiga equipa de GP do mundo disse à "Sky Sports F1": "O campeonato do mundo não se decide apenas na última corrida". E admitiu: "Acho que as expectativas eram um pouco altas demais no início e, quando chegámos ao Bahrein, as coisas ainda estavam a correr bem. Mas depois veio a Arábia Saudita e foi muito difícil. Passámos um mau bocado nessa fase da época".

A reviravolta veio após a pausa de verão. O francês, que completou o seu primeiro ano com os Reds, explicou com orgulho: "Diria que depois da pausa de verão tivemos algumas últimas corridas muito boas, as últimas sete ou oito rondas do campeonato foram fortes."

E Vasseur sublinhou: "Lutámos pela pole, estivemos na primeira linha e lutámos com a Red Bull Racing nas últimas duas ou três corridas. No final, penso que foi sobretudo a fiabilidade que nos custou o segundo lugar no campeonato de construtores. Mas é bom que ainda tenhamos potencial para melhorar no próximo ano. No entanto, não quero ser demasiado otimista. Mas acho que se olharmos para a última fase da época, podemos ver que conseguimos criar uma certa dinâmica."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12