Christian Horner : "C'est ainsi que Red Bull Racing a dominé

L'équipe Red Bull Racing a connu cette année la saison la plus réussie de son histoire. Le patron de l'équipe, Christian Horner, le sait : cette performance n'a été possible que grâce à la force de toute l'équipe.

Avec la saison 2023, Red Bull Racing et Max Verstappen ont posé de nouveaux jalons. L'équipe de Milton Keynes a remporté 21 des 22 Grands Prix et 5 des 6 courses de sprint. Il n'y a qu'à Singapour qu'un pilote d'une autre équipe, la star de Ferrari Carlos Sainz, a triomphé lors d'un dimanche de course. La recrue de McLaren Oscar Piastri a enthousiasmé les connaisseurs avec sa victoire au sprint au Qatar.

Toutes les autres victoires ont été remportées par le duo Red Bull Racing, le champion Max Verstappen étant à l'origine de la plupart des succès. Le directeur de l'équipe Christian Horner a toutefois souligné, dans le cadre de la remise des prix de la FIA à Bakou, que toute l'équipe avait réalisé une performance solide. "C'était une saison remarquable pour nous et personne n'aurait pu imaginer que nous vivrions une telle année", a-t-il expliqué.

Et le Britannique d'énumérer fièrement : "Nous avons gagné 21 des 22 Grands Prix, remporté cinq des six sprints, défendu les deux titres de champion du monde et battu de nombreux records, dont certains existaient depuis 1988". Il sait que "tout le monde dans l'équipe a travaillé à un niveau incroyable. Car il ne s'agit pas seulement de la conception de la voiture et de son utilisation".

"Il s'agit aussi de travailler dans chaque département pour surmonter toutes sortes de défis, comme les différentes caractéristiques des circuits et les conditions. Honda nous a également fourni un produit très fiable et formidable pour cette année", a constaté Horner en faisant référence au partenaire moteur de son équipe. "C'est la combinaison de tous ces facteurs qui a conduit à cette performance d'équipe extraordinaire, qui sera probablement très difficile à répéter".

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12