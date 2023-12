Christian Horner: ecco come ha dominato la Red Bull Racing

La Red Bull Racing e Max Verstappen hanno stabilito nuovi standard nella stagione 2023. Il team di Milton Keynes ha vinto 21 dei 22 Gran Premi e 5 delle 6 gare sprint. Solo a Singapore un pilota di un'altra squadra ha trionfato nella domenica di gara con la stella della Ferrari Carlos Sainz. Il debuttante della McLaren Oscar Piastri ha entusiasmato gli intenditori con la sua vittoria in volata in Qatar.

Tutte le altre vittorie sono andate al duo Red Bull Racing, con il campione Max Verstappen responsabile della maggior parte dei successi. Tuttavia, il boss del team Christian Horner ha sottolineato, durante la cerimonia di premiazione della FIA a Baku, che l'intera squadra ha offerto una prestazione eccellente. "È stata una stagione straordinaria per noi e nessuno poteva immaginare che avremmo vissuto un anno come questo", ha spiegato.

E il britannico ha elencato con orgoglio: "Abbiamo vinto 21 dei 22 Gran Premi, abbiamo vinto cinque delle sei volate, abbiamo difeso entrambi i titoli mondiali e abbiamo battuto molti record, alcuni dei quali resistevano dal 1988". E ancora: "Tutti i membri della squadra hanno lavorato a un livello incredibile. Dopo tutto, non si tratta solo del design della vettura e del suo utilizzo".

"Si tratta anche del lavoro svolto in ogni singolo reparto per superare ogni tipo di sfida, come le diverse caratteristiche e condizioni della pista. Honda ci ha anche fornito un prodotto molto affidabile e ottimo per quest'anno", ha detto Horner, riferendosi al partner motoristico della sua squadra. "È la combinazione di tutti questi fattori che ha portato a questa eccezionale prestazione di squadra, probabilmente molto difficile da ripetere".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12