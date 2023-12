Christian Horner: Foi assim que a Red Bull Racing dominou

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

A Red Bull Racing e Max Verstappen estabeleceram novos padrões na época de 2023. A equipa de Milton Keynes venceu 21 dos 22 Grandes Prémios e 5 das 6 corridas de velocidade. Só em Singapura é que um piloto de outra equipa triunfou num domingo de corrida com a estrela da Ferrari, Carlos Sainz. O estreante da McLaren, Oscar Piastri, entusiasmou os conhecedores com a sua vitória ao sprint no Qatar.

Todas as outras vitórias foram para a dupla da Red Bull Racing, com o campeão Max Verstappen responsável pela maioria dos sucessos. No entanto, o chefe de equipa Christian Horner também sublinhou, na cerimónia de entrega de prémios da FIA em Baku, que toda a equipa teve um forte desempenho. "Foi uma temporada notável para nós e ninguém poderia imaginar que viveríamos um ano como este", explicou.

E o britânico enumerou com orgulho: "Ganhámos 21 dos 22 Grandes Prémios, vencemos cinco dos seis sprints, defendemos os dois títulos mundiais e quebrámos muitos recordes, alguns dos quais se mantêm desde 1988". Ele sabe: "Todos na equipa trabalharam a um nível incrível. Afinal de contas, não se trata apenas do design do carro e da sua utilização".

"Trata-se também do trabalho em todos os departamentos para ultrapassar todos os tipos de desafios, como as diferentes características e condições da pista. A Honda também nos forneceu um produto muito fiável e excelente para este ano", disse Horner, referindo-se ao parceiro de motor da sua equipa. "Foi a combinação de todos estes factores que levou a este desempenho excecional da equipa, que provavelmente será muito difícil de repetir."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12