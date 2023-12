Fernando Alonso sobre Stroll: "Me sorprendió"

Las estadísticas lo demuestran: Fernando Alonso ha tenido a su compañero de equipo Lance Stroll bajo control este año. Si sólo contamos las carreras en las que ambos pilotos terminaron, entonces el duelo equipo-piloto entre los pilotos de Aston Martin es muy claramente de 13:1 a favor del experimentado español. El bicampeón del mundo también tenía una clara ventaja en los duelos al sprint con 4:1.

Sin embargo, Stroll también tuvo un comienzo de año difícil, ya que se lesionó en un accidente de entrenamiento y se perdió los test de pretemporada. El canadiense no subió al podio en ninguno de los 22 Grandes Premios de este año y terminó la temporada en décima posición con 74 puntos. Alonso terminó cuarto en la clasificación del campeonato de pilotos con ocho podios y 206 puntos.

No obstante, Alonso no escatima elogios para el piloto de 25 años. Cuando se le preguntó por su relación con su compañero de equipo, explicó: "Es muy buena, creo que tenemos una relación única si la comparo con cualquiera de los equipos para los que he pilotado y cualquier equipo que conozco en el paddock".

"Hablamos mucho, estamos en contacto por teléfono todas las semanas, en la fábrica y en el circuito. Queremos asegurarnos de que los dos vamos en la misma dirección y compartimos mucha información", reveló el asturiano, que sobre la gran diferencia de rendimiento dijo: "Ha tenido que pasar por algunas dificultades este año. El manejo del coche ha cambiado un poco y él ha tenido un poco más de problemas que yo".

"Pero tenemos algunas cosas bajo control y ahora vuelve a estar en plena forma", añadió Alonso. "Su compromiso y motivación han sido notables. Tuvo algunas dificultades a principios de año con la mano rota y a mitad de temporada, pero estaba decidido a tenerlo todo bajo control. Y lo ha conseguido. Para ser sincero, me sorprendió lo comprometido y motivado que está".

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 22 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12