Fernando Alonso à propos de Stroll : "M'a surpris"

Les statistiques le prouvent : Fernando Alonso a eu la mainmise sur son coéquipier Lance Stroll cette année. Si l'on ne compte que les courses dans lesquelles les deux pilotes ont franchi la ligne d'arrivée, le duel interne à l'équipe entre les pilotes Aston Martin est très nettement en faveur de l'Espagnol expérimenté, avec un score de 13 contre 1. Dans les duels de sprint, le double champion du monde a également eu une nette avance avec 4:1.

Stroll a toutefois connu un début d'année difficile, car il s'est blessé lors d'un accident à l'entraînement et a manqué les essais de pré-saison. Le Canadien n'est monté sur le podium d'aucun des 22 GP de l'année et a terminé la saison à la dixième place du championnat du monde avec 74 points. Alonso a réussi à se hisser à la quatrième place du classement du championnat du monde des pilotes avec huit podiums et 206 points.

Pourtant, Alonso ne tarit pas d'éloges sur le jeune homme de 25 ans. Interrogé sur sa relation avec son coéquipier, il a déclaré : "C'est très bon, je pense que nous avons une relation très unique si je la compare à chacune des équipes pour lesquelles j'ai travaillé jusqu'à présent et à toutes les équipes que je connais dans le paddock".

"Nous parlons beaucoup, nous sommes en contact chaque semaine par téléphone, à l'usine et sur le circuit. Nous voulons nous assurer que nous allons tous les deux dans la même direction et nous partageons beaucoup d'informations", a révélé l'Asturien, qui explique la grande différence de performance : "Il a dû traverser quelques difficultés cette année. Le comportement de la voiture a un peu changé et il a eu un peu plus de mal que moi".

"Mais nous avons réussi à régler certaines choses et il est maintenant lui aussi en pleine forme", a ajouté Alonso. "Son engagement et sa motivation ont été remarquables. Au début de l'année, avec sa main cassée, et à la mi-saison, il a eu quelques difficultés, mais il était déterminé à tout reprendre en main. Et il y est parvenu. Honnêtement, j'ai été surpris de voir à quel point il est engagé et motivé".

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12