Fernando Alonso su Stroll: "Mi ha sorpreso"

Le statistiche lo dimostrano: Fernando Alonso ha tenuto sotto controllo il suo compagno di squadra Lance Stroll quest'anno. Se si contano solo le gare in cui entrambi i piloti hanno concluso, il duello interno alla squadra tra i piloti Aston Martin è nettamente 13:1 a favore dell'esperto spagnolo. Il due volte campione del mondo ha avuto un netto vantaggio anche nei duelli in volata, con un vantaggio di 4:1.

Tuttavia, anche Stroll ha avuto un inizio d'anno difficile, poiché si è infortunato in un incidente in allenamento e ha saltato i test drive pre-stagionali. Il canadese non è salito sul podio in nessuno dei 22 GP disputati quest'anno e ha concluso la stagione al decimo posto con 74 punti. Alonso è arrivato quarto nella classifica del campionato piloti con otto podi e 206 punti.

Tuttavia, Alonso è pieno di elogi per il 25enne. Quando gli è stato chiesto del rapporto con il suo compagno di squadra, ha spiegato: "È molto buono, credo che abbiamo un rapporto davvero unico se lo paragono a tutti i team per cui ho guidato e a tutti i team che conosco nel paddock".

"Parliamo molto, siamo in contatto telefonico ogni settimana, in fabbrica e in pista. Vogliamo essere sicuri di andare entrambi nella stessa direzione e condividiamo molte informazioni", ha rivelato l'asturiano, che a proposito della grande differenza di prestazioni ha detto: "Quest'anno ha dovuto affrontare alcune difficoltà. La gestione della vettura è cambiata un po' e lui ha avuto più problemi di me".

"Ma abbiamo messo a posto alcune cose e ora è tornato al top della forma", ha aggiunto Alonso. "Il suo impegno e la sua motivazione sono stati notevoli. Ha avuto qualche difficoltà all'inizio dell'anno con la frattura della mano e a metà stagione, ma era determinato a riprendere tutto sotto controllo. E ci è riuscito. Ad essere sincero, sono rimasto sorpreso da quanto sia impegnato e motivato".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12