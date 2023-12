Fernando Alonso sobre Stroll: "Surpreendeu-me"

Fernando Alonso, estrela da Aston Martin, tem mostrado este ano uma forma muito melhor do que o seu companheiro de equipa Lance Stroll. No entanto, o bicampeão mundial elogia muito o canadiano.

As estatísticas provam-no: Fernando Alonso teve o seu companheiro de equipa Lance Stroll sob controlo este ano. Se contarmos apenas as corridas em que ambos os pilotos terminaram, então o duelo entre os pilotos da Aston Martin é claramente 13:1 a favor do experiente espanhol. O bicampeão mundial também tinha uma clara vantagem nos duelos de sprint, com 4:1.

No entanto, Stroll também teve um início de ano difícil, uma vez que se lesionou num acidente de treino e falhou os testes de pré-época. O canadiano não subiu ao pódio em nenhum dos 22 GPs deste ano e terminou a época em décimo lugar com 74 pontos. Alonso terminou em quarto lugar na classificação do campeonato de pilotos com oito pódios e 206 pontos.

No entanto, Alonso está cheio de elogios para o piloto de 25 anos. Quando questionado sobre a relação com o seu companheiro de equipa, explicou: "É muito boa, penso que temos uma relação única quando a comparo com qualquer uma das equipas em que pilotei e com qualquer equipa que conheço no paddock".

"Falamos muito, estamos em contacto por telefone todas as semanas, na fábrica e na pista de corridas. Queremos ter a certeza de que estamos a ir na mesma direção e partilhamos muitas informações", revelou o asturiano, que falou da grande diferença de desempenho: "Ele teve de passar por algumas dificuldades este ano. O comportamento do carro mudou um pouco e ele teve um pouco mais de problemas do que eu".

"Mas temos algumas coisas sob controlo e ele está agora de volta à sua melhor forma", acrescentou Alonso. "O seu empenho e motivação têm sido notáveis. Teve algumas dificuldades no início do ano com a mão partida e a meio da época, mas estava determinado a voltar a ter tudo sob controlo. E conseguiu-o. Para ser sincero, fiquei surpreendido com o seu empenho e motivação".

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07.º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12