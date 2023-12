James Allison: "Este es el momento más intenso"

La temporada de GP ha terminado, pero las fábricas siguen trabajando duro porque los ingenieros de Fórmula 1 llevan mucho tiempo centrados en el desarrollo de los coches para el año que viene. James Allison, Jefe de Ingeniería de Mercedes, sabe lo mucho que queda por hacer en las próximas semanas y meses. En el podcast "Performance People", afirma: "Es un error común pensar que la temporada termina y entonces podemos tomarnos un descanso".

"Todo el mundo en este deporte sabe que la temporada nunca termina y que el descanso nunca llega. El reto de la temporada siguiente y de los años siguientes significa que en realidad pasas de un proyecto de coche al siguiente sin descanso. La carga de trabajo es alta durante todo el año", subraya el ingeniero, que en abril regresó a su antiguo puesto de Jefe de Ingeniería en el equipo de trabajo de la marca de la estrella.

"En la fábrica de Fórmula 1, el periodo alrededor de Navidad es probablemente el más intenso, es decir, el tiempo que transcurre entre ahora y abril. Es cuando probablemente hay más cosas que hacer. El único descanso real que se nos impone, y que se nos tiene que imponer, es el parón veraniego, cuando todo el deporte deja de funcionar", dice Allison.

"Y este año también habrá una pausa durante el periodo navideño, ya que el deporte ha decidido por primera vez imponer una pausa entre el 24 de diciembre y el 2 de enero. Será la primera vez que la Fórmula 1 haga una verdadera pausa navideña", añade el piloto de 55 años.

Para él, la pausa es muy importante, subraya Allison, pero también advierte: "Se puede decir que las pausas obligatorias no son muy populares, ya que acortan el periodo de vacaciones que se puede elegir libremente. Por tanto, la gente se ve obligada a coger gran parte de sus vacaciones cuando salir de vacaciones es bastante caro". Para cualquiera cuya función no le exija estar presente todo el año, eso no es muy agradable".

"Pero para mí y para todos los que formamos parte del equipo que viaja por el mundo, para los directivos y parte del personal de fábrica, esta pausa obligatoria es un alivio. Porque te permite volver a casa y no sentirte culpable por no estar con el portátil o el teléfono y tomarte un descanso. Estoy deseando que llegue", añade Allison.

