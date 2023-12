James Allison : "C'est la période la plus intense".

La saison des GP est terminée, mais les usines continuent de travailler avec ardeur, car le développement des voitures pour l'année prochaine est depuis longtemps au centre des préoccupations des ingénieurs de Formule 1. Le directeur technique de Mercedes, James Allison, sait combien il y a à faire dans les semaines et les mois à venir. Dans le podcast "Performance People", il raconte : "C'est une idée fausse très répandue que la saison se termine et que nous pouvons ensuite faire une pause".

"Tout le monde dans ce sport sait que la saison ne se termine jamais et que la pause ne vient jamais. Le défi de la prochaine saison et des années suivantes signifie que tu passes en fait d'un projet automobile à l'autre sans faire de pause. La charge de travail est élevée tout au long de l'année", souligne l'ingénieur qui, en avril, a repris son ancien poste de chef technique au sein de l'équipe d'usine de la marque à l'étoile.

"Dans l'usine de Formule 1, la période autour de Noël est probablement la plus intense, c'est-à-dire la période entre maintenant et avril. C'est sans doute à ce moment-là qu'il y a le plus à faire. Le seul vrai temps mort qui nous est imposé et qui doit l'être, c'est la pause estivale, quand tout le sport cesse de fonctionner", raconte Allison.

"Et même pendant la période de Noël, on se reposera aussi cette année, car le sport a décidé pour la première fois d'imposer un temps mort entre le 24 décembre et le 2 janvier. Ce sera donc la toute première fois que la Formule 1 fera une vraie pause à Noël", ajoute le pilote de 55 ans.

Allison souligne ensuite que cette pause est très importante à ses yeux, mais met également en garde : "On peut toutefois dire sans risque de se tromper que les pauses imposées ne jouissent pas d'une grande popularité, car elles raccourcissent la période de vacances que l'on peut librement choisir. Les gens sont donc contraints de prendre une grande partie de leurs jours de vacances à un moment où il est assez coûteux de partir en vacances. Pour tous ceux dont le rôle ne nécessite pas d'être présents tout au long de l'année, c'est peu réjouissant".

"Mais pour moi et pour tous ceux qui font partie de l'équipe qui voyage à travers le monde, pour les managers et une partie du personnel de l'usine, cette pause obligatoire est un soulagement. En effet, elle permet de rentrer chez soi et de ne pas se sentir coupable de ne pas être assis devant son ordinateur portable ou son téléphone et de simplement faire une pause. Je m'en réjouis beaucoup", ajoute Allison.

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12