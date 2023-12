James Allison: "Questo è il momento più intenso".

La stagione dei GP è finita, ma le fabbriche sono ancora al lavoro perché gli ingegneri della Formula 1 sono da tempo concentrati sullo sviluppo delle vetture per il prossimo anno. Il responsabile dell'ingegneria della Mercedes James Allison sa bene quanto ci sia da fare nelle settimane e nei mesi a venire. Nel podcast "Performance People", ha dichiarato: "È un'idea comunemente sbagliata che la stagione finisca e che poi ci si possa prendere una pausa".

"Tutti in questo sport sanno che la stagione non finisce mai e che la pausa non arriva mai. La sfida della stagione successiva e degli anni seguenti significa che si passa da un progetto automobilistico all'altro senza pause. Il carico di lavoro è elevato tutto l'anno", sottolinea l'ingegnere, che ad aprile è tornato a ricoprire il suo vecchio ruolo di responsabile dell'ingegneria presso il team ufficiale del marchio della Stella.

"Nella fabbrica di Formula 1, il periodo più intenso è probabilmente quello intorno a Natale, cioè quello che va da oggi ad aprile. È il periodo in cui probabilmente c'è più da fare. L'unico vero periodo di riposo che ci viene imposto, e che deve essere imposto, è la pausa estiva, quando tutto lo sport smette di lavorare", dice Allison.

"E quest'anno ci sarà anche una pausa durante il periodo natalizio, poiché lo sport ha deciso per la prima volta di imporre una pausa tra il 24 dicembre e il 2 gennaio. Sarà quindi la prima volta in assoluto che la Formula 1 avrà una vera pausa natalizia", aggiunge il 55enne.

La pausa è molto importante ai suoi occhi, sottolinea Allison, ma avverte anche: "Si può dire che le pause obbligatorie non sono molto popolari, perché accorciano il periodo di vacanza che può essere scelto liberamente. Le persone sono quindi costrette a prendere gran parte delle loro ferie quando è piuttosto costoso andare in vacanza". Per tutti coloro il cui ruolo non richiede la presenza tutto l'anno, questo non è molto piacevole".

"Ma per me e per tutti coloro che fanno parte del team che viaggia in tutto il mondo, per i dirigenti e per alcuni dipendenti della fabbrica, questa pausa obbligatoria è un sollievo. Perché ti permette di tornare a casa e di non sentirti in colpa per non stare al computer o al telefono e di prenderti una pausa. Non vedo l'ora", aggiunge Allison.

