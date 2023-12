James Allison: "Este é o momento mais intenso"

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

A época de GP terminou, mas as fábricas continuam a trabalhar arduamente porque os engenheiros da Fórmula 1 há muito que se concentram no desenvolvimento dos carros para o próximo ano. O Diretor de Engenharia da Mercedes, James Allison, sabe o quanto há para fazer nas próximas semanas e meses. No podcast "Performance People", ele diz: "É um equívoco comum pensar que a temporada termina e que depois podemos fazer uma pausa".

"Todos neste desporto sabem que a época nunca acaba e que a pausa nunca chega. O desafio da época seguinte e dos anos seguintes significa que, na verdade, passamos de um projeto de carro para o outro sem uma pausa. A carga de trabalho é elevada durante todo o ano", sublinha o engenheiro, que regressou ao seu antigo cargo de Chefe de Engenharia na equipa de trabalho da marca da estrela em abril.

"Na fábrica de Fórmula 1, o período em torno do Natal é provavelmente o mais intenso, ou seja, o período entre agora e abril. É quando provavelmente há mais coisas para fazer. A única folga real que nos é imposta, e tem de ser imposta, é a pausa de verão, quando todo o desporto pára de funcionar", diz Allison.

"E este ano também haverá uma pausa durante o período de Natal, uma vez que o desporto decidiu, pela primeira vez, impor uma pausa entre 24 de dezembro e 2 de janeiro. Portanto, esta será a primeira vez que a Fórmula 1 terá uma verdadeira pausa de Natal", acrescenta o piloto de 55 anos.

A pausa é muito importante para ele, enfatiza Allison, mas também adverte: "É seguro dizer que as pausas obrigatórias não são muito populares, pois encurtam o período de férias que pode ser escolhido livremente. Assim, as pessoas são obrigadas a gozar uma grande parte das suas férias, numa altura em que é bastante caro ir de férias. Para quem não tem de estar presente durante todo o ano, isso não é muito agradável".

"Mas para mim e para todos aqueles que fazem parte da equipa que viaja por todo o mundo, para os gestores e alguns dos funcionários da fábrica, esta pausa obrigatória é um alívio. Porque nos permite ir para casa e não nos sentirmos culpados por não estarmos no portátil ou no telemóvel e fazermos uma pausa. Estou realmente ansioso por isso", acrescenta Allison.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02º Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12