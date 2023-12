Lewis Hamilton: Lo que dice sobre su próximo coche

El W14, con el que Lewis Hamilton y George Russell salieron a la caza de los puntos este año, no estuvo a la altura de las expectativas. Mercedes vivió un momento bajo en São Paulo, donde el jefe del equipo, Toto Wolff, encontró palabras claras cuando se refirió al bólido de este año. "El coche conducía como si fuera sobre tres ruedas, no sobre cuatro", dijo ante la cámara de Sky Sports F1.

Y Wolff enfatizó: "Sólo puedo sentir simpatía por ellos dos porque tuvieron que mover una caja tan miserable. Demuestra lo difícil que es el coche, está en el filo de la navaja". El vienés incluso fue un paso más allá y dijo: "Este coche no merece ganar".

El jefe del equipo ya había anunciado en Austin: "Estamos cambiando el coche por completo porque simplemente tenemos que dar el salto a Red Bull Racing y nos falta medio segundo. No lo conseguiremos con más desarrollo".

El trabajo en el W15, que debe asegurar un vuelco el año que viene, se está llevando a cabo diligentemente entre bastidores. Lewis Hamilton habló sobre su próximo coche de empresa en la rueda de prensa previa a la entrega de premios de la FIA en Bakú y explicó: "No soy ingeniero ni diseñador, así que no es fácil ver el coche. Pero este es siempre un momento emocionante del año porque el coche está en el túnel de viento y ahí es donde lo he visto".

"Siempre me asomo al túnel de viento cuando visito la fábrica para ver cómo se está desarrollando el coche y la dirección que está tomando. De hecho, estuve allí de nuevo antes de viajar aquí para ver dónde estamos", prosiguió el siete veces campeón del mundo. Y subrayó: "Tengo plena confianza en todos los que están trabajando en él y espero que el año que viene estemos en una posición mucho mejor".

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 22 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 puntos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08º Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 860 puntos

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12