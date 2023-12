Lewis Hamilton : ce qu'il dit de sa prochaine voiture

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, a annoncé que la prochaine GP de Brackley et Brixworth serait une toute nouvelle voiture. Lewis Hamilton a parlé de sa prochaine voiture de fonction lors de la cérémonie de remise des prix de la FIA.

La W14, avec laquelle Lewis Hamilton et George Russell ont couru pour marquer des points cette année, n'a pas répondu aux attentes. Mercedes a connu son point le plus bas à São Paulo, où le chef d'équipe Toto Wolff a été très clair au sujet de la voiture de course GP de cette année. "La voiture roulait comme sur trois roues, pas sur quatre", a-t-il déclaré devant la caméra de "Sky Sports F1".

Et Wolff de souligner : "Je ne peux qu'éprouver de la compassion pour eux, car ils ont dû déplacer une caisse aussi misérable. Cela montre à quel point la voiture est difficile, c'est sur le fil du rasoir". Le Viennois est même allé plus loin en déclarant : "Cette voiture ne mérite pas de gagner".

Déjà à Austin, le directeur de l'équipe avait annoncé : "Nous changeons complètement la voiture parce que nous devons simplement faire le saut avec Red Bull Racing et il manque une demi-seconde. Nous n'y parviendrons pas dans le développement".

En coulisses, on travaille assidûment sur la W15, qui doit permettre de renverser la vapeur l'année prochaine. Lors de la conférence de presse précédant la cérémonie de remise des prix de la FIA à Bakou, Lewis Hamilton a parlé de sa prochaine voiture de fonction et a déclaré : "Je ne suis ni ingénieur ni constructeur, donc ce n'est pas facile de voir la voiture. Mais c'est toujours une période excitante de l'année, parce que la voiture est en soufflerie, et c'est là que je l'ai vue".

"Je passe toujours par la soufflerie quand je visite l'usine, pour voir comment la voiture évolue et dans quelle direction elle va. En fait, avant de venir ici, j'y suis retourné pour voir où nous en étions", a poursuivi le septuple champion du monde. Et il a souligné : "J'ai une confiance totale en tous ceux qui travaillent sur le sujet et j'espère que nous serons dans une bien meilleure position l'année prochaine".

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12