Lewis Hamilton: cosa dice della sua prossima auto

La W14, con cui Lewis Hamilton e George Russell sono andati a caccia di punti quest'anno, è stata al di sotto delle aspettative. La Mercedes ha toccato il fondo a San Paolo, dove il boss della scuderia Toto Wolff ha trovato parole chiare quando ha parlato della macchina da GP di quest'anno. "La macchina ha guidato come se fosse su tre ruote, non su quattro", ha detto davanti alla telecamera di Sky Sports F1.

E Wolff ha sottolineato: "Posso solo provare compassione per i due, perché hanno dovuto spostare una scatola così misera. Questo dimostra quanto sia difficile la macchina, che è sul filo del rasoio". Il viennese si è spinto oltre e ha detto: "Questa macchina non merita di vincere".

Il caposquadra aveva già annunciato ad Austin: "Stiamo cambiando completamente la vettura perché dobbiamo semplicemente fare il salto di qualità con la Red Bull Racing e ci manca mezzo secondo. Non riusciremo a ottenere questo risultato con un ulteriore sviluppo".

Il lavoro sulla W15, che deve garantire un'inversione di tendenza il prossimo anno, viene portato avanti diligentemente dietro le quinte. Lewis Hamilton ha parlato della sua prossima vettura aziendale nella conferenza stampa prima della cerimonia di premiazione della FIA a Baku e ha spiegato: "Non sono né un ingegnere né un progettista, quindi non è facile vedere la vettura. Ma questo è sempre un momento emozionante dell'anno perché la vettura è nella galleria del vento ed è lì che l'ho vista".

"Quando visito la fabbrica, faccio sempre un salto nella galleria del vento per vedere come si sviluppa la vettura e in che direzione sta andando. In effetti, ci sono stato di nuovo prima di venire qui per vedere a che punto siamo", ha continuato il sette volte campione del mondo. E ha sottolineato: "Ho piena fiducia in tutti coloro che ci stanno lavorando e spero che il prossimo anno saremo in una posizione molto migliore".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12