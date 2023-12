Lewis Hamilton: O que diz sobre o seu próximo carro

O W14, com o qual Lewis Hamilton e George Russell foram à caça de pontos este ano, ficou aquém das expectativas. A Mercedes teve um ponto baixo em São Paulo, onde o chefe de equipa Toto Wolff encontrou palavras claras quando se tratou do piloto do GP deste ano. "O carro andou como se estivesse em três rodas, não em quatro", disse ele em frente à câmara da Sky Sports F1.

E Wolff enfatizou: "Eu só posso sentir simpatia pelos dois, porque eles tiveram que mover uma caixa tão miserável. Isso mostra como o carro é difícil, está no fio da navalha". O vienense foi ainda mais longe e disse: "Este carro não merece ganhar".

O chefe de equipa já tinha anunciado em Austin: "Estamos a mudar completamente o carro porque temos de dar o salto para a Red Bull Racing e estamos a perder meio segundo. Não vamos conseguir isso com mais desenvolvimento".

O trabalho no W15, que deve garantir uma reviravolta no próximo ano, está a ser realizado diligentemente nos bastidores. Lewis Hamilton falou sobre o seu próximo carro de empresa na conferência de imprensa antes da cerimónia de entrega de prémios da FIA em Baku e explicou: "Não sou engenheiro nem designer, por isso não é fácil ver o carro. Mas esta é sempre uma altura emocionante do ano porque o carro está no túnel de vento e foi aí que o vi".

"Quando visito a fábrica, dou sempre um salto ao túnel de vento para ver como o carro está a evoluir e a direção que está a tomar. Na verdade, estive lá novamente antes de viajar para cá para ver onde estamos", continuou o sete vezes campeão mundial. E sublinhou: "Tenho toda a confiança em todos os que estão a trabalhar no carro e espero que estejamos numa posição muito melhor no próximo ano."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12