Sergio Pérez sur le calendrier du championnat du monde : "Nous sommes à la limite".

Le fait que 2023 ait poussé les stars du GP et leurs équipes jusqu'à la limite de leurs capacités fait que certaines stars de la Formule 1 envisagent l'année prochaine avec inquiétude. En effet, cette saison, les stars du GP ont dû disputer 22 tours de championnat du monde, et en 2024, le programme prévoit 24 rendez-vous, soit un nombre d'épreuves plus élevé que jamais.

Le pilote Mercedes George Russell a par exemple déclaré lors de la finale de la saison à Abou Dhabi : "Je ne pense pas que ce soit supportable pour autant de personnes de disputer 24 courses par saison, d'autant plus que le calendrier du championnat du monde n'a toujours pas beaucoup de sens d'un point de vue géographique".

Il parlait ainsi avec l'âme de certains collègues professionnels. Le routinier de Red Bull Racing, Sergio Pérez, a lui aussi déclaré : "Cette dernière partie de la saison a été très intense en raison de tous les allers-retours. Nous sommes certainement à la limite avec le nombre de courses, cela ne concerne pas seulement les pilotes, mais aussi tous les mécaniciens".

"Avec ce calendrier, nous devons vraiment être plus efficaces et essayer de nous occuper davantage de tout le monde dans ce monde. Ma principale préoccupation concerne mes mécaniciens", a ajouté le Mexicain. Et d'ajouter : "Nous ne devrions pas nous contenter de faire le plus de courses possible. Il est toujours aussi important de veiller à la qualité".

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12