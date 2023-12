Sergio Pérez sul calendario del mondiale: "Siamo al limite".

Il fatto che il 2023 abbia spinto al limite le stelle del GP e le loro squadre fa sì che alcune star della Formula 1 guardino con preoccupazione al prossimo anno. In questa stagione, le stelle del GP hanno dovuto completare 22 round del campionato mondiale, e nel 2024 ci saranno più prove di forza in programma che mai, con 24 appuntamenti.

Il pilota della Mercedes George Russell ha spiegato nel finale di stagione ad Abu Dhabi: "Non credo che sia sostenibile per così tante persone disputare 24 gare a stagione, soprattutto perché il calendario del campionato mondiale non ha ancora molto senso dal punto di vista geografico".

Con ciò, ha parlato dall'anima di alcuni dei suoi colleghi professionisti. Anche Sergio Pérez, debuttante della Red Bull Racing, ha spiegato: "Quest'ultima parte della stagione è stata molto intensa con tutti i viaggi avanti e indietro. Siamo certamente al limite con il numero di gare, il che influisce non solo sui piloti ma anche su tutti i meccanici".

"Con questo calendario, dobbiamo davvero essere più efficienti e cercare di occuparci di più di tutti in questo mondo. La mia preoccupazione principale è per i miei meccanici", ha aggiunto il messicano. E ha avvertito: "Non dobbiamo limitarci a fare più gare possibili. È comunque importante prestare attenzione anche alla qualità".

