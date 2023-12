Sergio Pérez sobre o calendário do campeonato do mundo: "Estamos no limite"

O estreante da Red Bull Racing, Sergio Pérez, fez um pedido claro aos organizadores da Fórmula 1. O segundo classificado do campeonato deste ano apela a uma organização mais eficiente do calendário do campeonato mundial, cada vez mais longo.

O facto de 2023 ter levado as estrelas do GP e as suas equipas ao limite faz com que algumas estrelas da Fórmula 1 olhem para o próximo ano com preocupação. Esta época, as estrelas do GP tiveram de completar 22 rondas do campeonato do mundo, e em 2024 haverá mais testes de força no programa do que nunca, com 24 datas.

O piloto da Mercedes, George Russell, explicou no final da temporada em Abu Dhabi: "Não acho que seja sustentável para tanta gente fazer 24 corridas por temporada, especialmente porque o calendário do campeonato mundial ainda não faz muito sentido geograficamente".

Com isso, ele falou com a alma de alguns de seus colegas de profissão. O estreante da Red Bull Racing, Sergio Pérez, também explicou: "Esta última parte da época foi muito intensa com todas as viagens de ida e volta. Estamos certamente no limite com o número de corridas, o que afecta não só os pilotos mas também todos os mecânicos".

"Com este calendário, temos de ser mais eficientes e tentar cuidar mais de todos neste mundo. A minha principal preocupação é com os meus mecânicos", acrescentou o mexicano. E advertiu: "Não devemos apenas fazer o maior número possível de corridas. Também é importante prestar atenção à qualidade".

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12