Jacques Villeneuve : "C'est la seule façon de progresser".

En Formule 1, la concurrence est rude et celui qui veut réussir ne doit pas perdre son esprit de compétition. Jacques Villeneuve le sait bien, lui qui a disputé 163 Grands Prix entre 1996 et 2006 et en a remporté onze. En 1997, le Canadien a pu coiffer la couronne du championnat du monde. Et le Canadien a également connu le succès en dehors du monde de la Formule 1. En 1995, il s'est assuré le titre CART, et cette année-là, il a également remporté la prestigieuse Indy 500.

Le vétéran des GP, aujourd'hui âgé de 52 ans, qui suit toujours la Formule 1 et commente les événements, sait donc bien ce qui est nécessaire pour réussir sur la piste. D'une part, il s'agit de la rivalité avec les autres équipes et les pilotes, a-t-il récemment déclaré lors d'un entretien avec "PlanetF1.com". "C'est la seule façon de progresser", affirme-t-il avec certitude.

"Sans rivalité, on prend du retard. Mercedes a gagné facilement dans le passé et cela leur coûte cher aujourd'hui, car ils ont mis beaucoup trop de temps à réagir aux problèmes qu'ils ont rencontrés avec la voiture l'année dernière", a expliqué le onze fois vainqueur d'un GP. "Et pourquoi en était-il ainsi ?", a-t-il demandé, fournissant lui-même la réponse : "Parce qu'ils ont passé tant d'années sans vraiment se soucier que la voiture soit parfaite, car ils avaient toute la puissance des chevaux".

Il attribue à Max Verstappen et à son esprit combatif le fait que Red Bull Racing ait dominé encore plus fortement cette année, après une saison 2022 solide. Au sujet du triple champion, qu'il a aussi souvent critiqué par le passé, Villeneuve a déclaré : "Red Bull Racing est toujours en tête parce que Max se bat comme s'il s'agissait toujours du championnat du monde. S'il avait abandonné il y a quatre courses, ils seraient plus lents l'année prochaine".

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12