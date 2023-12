Jacques Villeneuve: "Questo è l'unico modo per fare progressi".

La concorrenza è feroce in Formula 1 e, se si vuole avere successo, non si può perdere il proprio spirito combattivo. Lo sa bene anche Jacques Villeneuve, che tra il 1996 e il 2006 ha disputato un totale di 163 Gran Premi, vincendone undici. Nel 1997, il canadese è stato incoronato campione del mondo. Il canadese ha avuto successo anche al di fuori del mondo della Formula 1. Nel 1995 si è aggiudicato la CART. Nel 1995 si è aggiudicato il titolo della CART e in quell'anno ha vinto anche la prestigiosa Indy 500.

L'ormai 52enne veterano del GP, che segue ancora la Formula 1 e commenta le azioni, è quindi ben consapevole di ciò che serve per avere successo in pista. Da un lato c'è la rivalità con gli altri team e piloti, ha detto recentemente in un'intervista a PlanetF1.com. "È l'unico modo per andare avanti", è sicuro.

"Senza rivalità si resta indietro. La Mercedes ha vinto facilmente in passato e questo le sta costando caro, perché ha impiegato troppo tempo per reagire ai problemi che ha avuto con la macchina l'anno scorso", ha spiegato l'undici volte vincitore di un GP. "E perché?", ha chiesto, fornendo lui stesso la risposta: "Perché hanno passato tanti anni in cui non importava che la macchina fosse perfetta, perché avevano tutti i cavalli".

Secondo Villeneuve, il fatto che la Red Bull Racing abbia dominato ancora di più quest'anno, dopo una forte stagione 2022, è merito di Max Verstappen e del suo spirito combattivo. Villeneuve ha detto del tre volte campione, che ha spesso criticato in passato: "La Red Bull Racing è ancora al top perché Max combatte come se fosse sempre per il campionato del mondo. Se si fosse arreso quattro gare fa, l'anno prossimo sarebbero stati più lenti".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12