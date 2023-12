Jacques Villeneuve: "Esta é a única forma de progredir"

A competição é feroz na Fórmula 1 e, se quisermos ter sucesso, não podemos perder o espírito de luta. Jacques Villeneuve, que disputou um total de 163 Grandes Prémios entre 1996 e 2006 e venceu onze deles, também sabe disso. Em 1997, o canadiano sagrou-se campeão do mundo. E o canadiano também teve sucesso fora do mundo da Fórmula 1. Em 1995, conquistou o título da CART e, nesse ano, venceu também a prestigiada Indy 500.

O veterano do GP, agora com 52 anos, que ainda segue a Fórmula 1 e comenta a ação, está, portanto, bem ciente do que é preciso para ter sucesso na pista. Por um lado, a rivalidade com outras equipas e pilotos, como afirmou recentemente numa entrevista ao PlanetF1.com. "É a única maneira de progredir", garante.

"Sem rivalidades, ficamos para trás. A Mercedes ganhou facilmente no passado e isso agora está a custar-lhes caro, porque demoraram demasiado tempo a reagir aos problemas que tiveram com o carro no ano passado", explicou o onze vezes vencedor de GP. "E porquê?", perguntou, e ele próprio deu a resposta: "Porque passaram tantos anos em que não importava que o carro fosse perfeito, porque tinham toda a potência".

Ele atribui o facto de a Red Bull Racing ter dominado ainda mais este ano, após uma forte temporada de 2022, a Max Verstappen e ao seu espírito de luta. Villeneuve disse sobre o tricampeão, a quem muitas vezes criticou no passado: "A Red Bull Racing ainda está no topo porque Max luta como se fosse sempre pelo campeonato mundial. Se ele tivesse desistido há quatro corridas atrás, eles estariam mais lentos no próximo ano".

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 6 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12