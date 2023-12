Horner sur Max Verstappen : "Une performance étonnante".

Max Verstappen a battu de nombreux records cette année, remportant 19 GP en 22 week-ends de course. Le triple champion a réalisé plus de 1000 tours en tête et n'est pas monté sur le podium qu'à un seul Grand Prix : A Singapour, il a dû se contenter de la cinquième place.

La course éclairée sur le circuit routier a été remportée par le pilote Ferrari Carlos Sainz. C'est le seul dimanche de course de l'année où aucun pilote Red Bull Racing n'a remporté la victoire. Les deux autres victoires, qui ne sont pas à mettre au crédit de Verstappen, ont été remportées par son coéquipier Sergio "Checo" Pérez.

Le Néerlandais de 26 ans n'a guère commis d'erreurs et a reçu pour cela de nombreux éloges, aussi bien de la part de la concurrence que de la direction de l'équipe Red Bull Racing. Christian Horner, le patron de l'équipe, s'est par exemple enthousiasmé lors de la conférence de presse précédant la remise des prix de la FIA à Bakou : "Il s'améliore constamment et c'est tout simplement phénoménal le niveau qu'il peut atteindre et maintenir de manière constante".

"Le seul dommage qu'il a causé cette année était à son aileron avant lors de sa mésaventure dans la pitlane de Silverstone", a-t-il rappelé. "Dans certaines courses, Max n'était pas non plus dans une position facile parce qu'il avait eu des problèmes en qualifications. Il a également réalisé une performance étonnante sur la grille de départ. Max place la barre toujours plus haut et c'est tout simplement génial de voir comment il travaille avec toute l'équipe".

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12