Horner su Max Verstappen: "Prestazione straordinaria"

Max Verstappen ha battuto molti record quest'anno, conquistando 19 vittorie in 22 weekend di gara. Il tre volte campione ha completato più di 1.000 giri in testa e ha mancato il podio solo in un Gran Premio: A Singapore, si è dovuto accontentare del quinto posto.

La gara illuminata sul circuito cittadino è stata vinta dal pilota della Ferrari Carlos Sainz. È stata l'unica domenica di gara di quest'anno in cui nessun pilota della Red Bull Racing ha conquistato la vittoria. Il suo compagno di squadra Sergio "Checo" Pérez ha conquistato le altre due vittorie che non sono andate a Verstappen.

Il ventiseienne olandese non si è concesso alcun errore e per questo ha ricevuto molti elogi, sia dalla concorrenza che dalla dirigenza del team Red Bull Racing. Il boss del team Christian Horner ha dichiarato entusiasta durante la conferenza stampa prima della cerimonia di premiazione della FIA a Baku: "Sta migliorando costantemente ed è semplicemente fenomenale il livello che riesce a raggiungere e mantenere".

"L'unico danno che ha causato quest'anno è stato quello all'ala anteriore nell'incidente ai box a Silverstone", ha ricordato il britannico. "Max non ha avuto una posizione di partenza facile nemmeno in alcune gare, perché ha avuto problemi in qualifica. E ha fatto una prestazione straordinaria anche da più indietro sulla griglia di partenza. Max alza sempre l'asticella ed è fantastico vedere come lavora con tutta la squadra".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12