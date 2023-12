ServusTV: Yuki Tsunoda visita l'Hangar-7

Le classi prime saranno anche in pausa invernale, ma i motori non sono del tutto silenziosi. Alla Scuderia AlphaTauri, ad esempio, la rotta per la prossima stagione di Formula 1 è già stata tracciata da tempo. Dopo un anno movimentato, il nuovo amministratore delegato Peter Bayer intende portare stabilità e, soprattutto, voglia di attaccare.

L'austriaco parla dei suoi piani durante la visita all'Hangar-7 nell'ambito della prossima edizione del programma ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7" (lunedì 11 dicembre dalle 21.10, in Svizzera e Germania dalle 23.05). Anche il suo pupillo Yuki Tsunoda e il veterano dei GP e opinionista di ServusTV Christian Klien saranno ospiti del programma.

In MotoGP, Marc Márquez, passato alla Ducati, è desideroso di attaccare. Lo stesso vale per la squadra ufficiale KTM, che è programmata per vincere di nuovo nel 2024. Pit Beirer, responsabile del settore corse di KTM, sarà in visita per dare uno sguardo alla prossima stagione.

In linea con la stagione, si parla anche di sci. Precedentemente caratterizzata da neve e cancellazioni, la Coppa del Mondo di sci alpino sta finalmente riprendendo vigore in due località tradizionali. Ivica Kostelić, Manfred Pranger, Maria Höfl-Riesch e Renate Götschl saranno in visita.

Presentatore

Andreas Gröbl

Argomenti

Sci alpino: Coppa del Mondo a St. Moritz e Val-d'Isère

Motorsport: bilancio e prospettive

Ospiti

Ivica Kostelić (vincitore assoluto della Coppa del Mondo 2010/11)

Manfred Pranger (campione del mondo di slalom 2009)

Maria Höfl-Riesch (vincitrice della Coppa del Mondo 2010/11)

Renate Götschl (vincitrice della Coppa del Mondo 1999/2000)

Yuki Tsunoda (pilota Scuderia AlphaTauri)

Peter Bayer (Amministratore delegato Scuderia AlphaTauri)

Pit Beirer (Direttore Motorsport KTM Factory Racing)

Christian Klien (49 partenze in Formula 1, esperto ServusTV)