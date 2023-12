ServusTV: Yuki Tsunoda visita o Hangar-7

A próxima edição do programa da ServusTV "Sport and Talk from Hangar-7" centrar-se-á nos desportos motorizados e no esqui. O programa conta com a participação do piloto de Fórmula 1 Yuki Tsunoda e do diretor executivo da AlphaTauri, Peter Bayer.

As categorias de topo podem estar em pausa de inverno, mas os motores não estão completamente silenciosos. Na Scuderia AlphaTauri, por exemplo, o rumo para a próxima temporada de Fórmula 1 já está traçado há muito tempo. Depois de um ano agitado, o novo diretor-geral Peter Bayer pretende trazer estabilidade e, sobretudo, vontade de atacar.

O austríaco fala sobre os seus planos durante a sua visita ao Hangar-7, no âmbito da próxima edição do programa da ServusTV "Sport und Talk aus dem Hangar-7" (na segunda-feira, 11 de dezembro, a partir das 21h10, na Suíça e na Alemanha a partir das 23h05). O seu protegido Yuki Tsunoda e o veterano do GP e comentador da ServusTV, Christian Klien, também serão convidados do programa.

No MotoGP, Marc Márquez, que mudou para a Ducati, está ansioso por atacar. O mesmo se aplica à equipa de fábrica da KTM, que está programada para voltar a ganhar corridas em 2024. O Diretor de Corrida da KTM, Pit Beirer, estará presente para fazer uma análise da próxima época.

Em sintonia com a época, também se fala de esqui. Anteriormente caracterizada por grandes quantidades de neve e cancelamentos, a Taça do Mundo de Esqui Alpino está finalmente a ganhar velocidade em dois locais tradicionais. Ivica Kostelić, Manfred Pranger, Maria Höfl-Riesch e Renate Götschl visitam-nos.

Apresentador

Andreas Gröbl

Temas

Esqui alpino: Taça do Mundo em St. Moritz e Val-d'Isère

Automobilismo: balanço e perspectivas

Convidados

Ivica Kostelić (vencedor geral da Taça do Mundo 2010/11)

Manfred Pranger (Campeão do Mundo de Slalom 2009)

Maria Höfl-Riesch (vencedora da Taça do Mundo de 2010/11)

Renate Götschl (vencedora da Taça do Mundo de 1999/2000)

Yuki Tsunoda (Piloto da Scuderia AlphaTauri)

Peter Bayer (Diretor Executivo da Scuderia AlphaTauri)

Pit Beirer (Diretor de Desportos Motorizados da KTM Factory Racing)

Christian Klien (49 partidas de Fórmula 1, perito da ServusTV)