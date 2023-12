Lando Norris : "Nous sommes en bien meilleure position".

L'équipe McLaren a fait des progrès considérables cette année, grâce à plusieurs mises à jour. C'est en Autriche que l'écurie parvient à faire volte-face. Avant la manche du championnat du monde sur le Red Bull Ring, la récolte de points n'était que de 17 points en huit week-ends de course.

Lors des huit épreuves suivantes, ce chiffre est passé à 155 points et, à la fin de la saison, l'équipe de Woking pouvait se réjouir de 302 points au championnat du monde et de la quatrième place au classement des constructeurs. Pour Lando Norris, qui en a accumulé 205 et a terminé le championnat du monde à la sixième place du classement des pilotes, c'est également une bonne nouvelle en vue de l'année prochaine.

Son équipe a désormais plus de capacités pour se concentrer sur les détails, le pilote de 24 ans originaire de Bristol en est convaincu : "Je m'attends à des changements plus importants que cette année. Car je pense que nous sommes dans une bien meilleure position, car nous pouvons nous occuper de plusieurs choses. Quand tu es à la traîne, tu as tendance à te focaliser sur une chose précise qui rend la voiture un peu plus rapide".

"Mais maintenant, nous pouvons nous concentrer davantage sur les détails que nous n'avons pas pu améliorer au cours des cinq dernières années. Cela concerne aussi des aspects que je souhaite en tant que pilote et qui correspondent mieux à mon style de conduite, et nous pouvons maintenant travailler sur ces choses. Cela nous aidera à la fois en qualifications et en vitesse de course, et de petits détails peuvent faire une grande différence. Si nous pouvons travailler sur ce point, je suis persuadé que nous aurons une très bonne voiture l'année prochaine", affirme l'homme aux 13 podiums en GP.

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12