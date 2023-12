Lando Norris: "Siamo in una posizione migliore".

Il team McLaren ha compiuto notevoli progressi quest'anno, grazie a diversi aggiornamenti. La squadra ha compiuto un'inversione di tendenza in Austria. Prima del round del campionato mondiale al Red Bull Ring, il team aveva ottenuto solo 17 punti in otto weekend di gara.

Negli otto rally successivi aveva già totalizzato 155 punti e alla fine della stagione il team di Woking poteva contare su 302 punti nel campionato e sul quarto posto nel campionato costruttori. Anche per Lando Norris, che ne ha raccolti 205 e ha concluso il campionato al sesto posto nella classifica piloti, si tratta di un risultato soddisfacente in vista del prossimo anno.

Il ventiquattrenne di Bristol è certo che la sua squadra abbia ora maggiori capacità di concentrarsi sui dettagli: "Mi aspetto cambiamenti maggiori rispetto a quest'anno. Perché penso che siamo in una posizione migliore, in quanto possiamo occuparci di più cose. Quando si è indietro, si tende a concentrarsi su un particolare che rende la macchina un po' più veloce".

"Ma ora possiamo concentrarci maggiormente sui dettagli che non siamo riusciti a migliorare negli ultimi cinque anni. Questo riguarda anche aspetti che vorrei vedere come pilota e che si adattano meglio al mio stile di guida, e ora possiamo lavorare su questi aspetti. Questo ci aiuterà sia in qualifica che in gara e le piccole cose possono fare una grande differenza. Se riusciremo a lavorare su questo aspetto, sono sicuro che l'anno prossimo avremo un'ottima vettura", è convinto il 13 volte vincitore di un podio in un GP.

Classifica del campionato (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12