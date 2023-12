Lando Norris: "Estamos numa posição muito melhor"

O piloto da McLaren, Lando Norris, está muito satisfeito com os grandes progressos realizados pela sua equipa este ano. O sexto classificado do campeonato do mundo deste ano está igualmente confiante em relação à próxima época.

A equipa McLaren fez progressos consideráveis este ano, graças a várias actualizações. A equipa conseguiu a reviravolta na Áustria. Antes da ronda do campeonato do mundo no Red Bull Ring, a equipa só tinha marcado 17 pontos em oito fins-de-semana de corridas.

Nos oito ralis seguintes, já eram 155 pontos e, no final da época, a equipa de Woking podia contar com 302 pontos no campeonato e o quarto lugar no campeonato de construtores. Para Lando Norris, que acumulou 205 pontos e terminou o campeonato em sexto lugar na tabela de pilotos, este resultado também é agradável, tendo em vista o próximo ano.

O jovem de 24 anos de Bristol está certo de que a sua equipa tem agora mais capacidade para se concentrar nos pormenores: "Espero mudanças maiores do que este ano. Porque acho que estamos numa posição muito melhor, pois podemos lidar com mais coisas. Quando estamos atrás, temos tendência para nos concentrarmos numa coisa em particular que torne o carro um pouco mais rápido".

"Mas agora podemos concentrar-nos mais nos pormenores que não conseguimos melhorar nos últimos cinco anos. Isto também diz respeito a aspectos que eu gostaria de ver como piloto e que se adequam melhor ao meu estilo de condução, e podemos agora trabalhar nestes aspectos. Isto vai ajudar-nos tanto na qualificação como no ritmo de corrida e pequenas coisas podem fazer uma grande diferença. Se conseguirmos trabalhar nisto, estou confiante de que teremos um carro muito bom no próximo ano", está convencido o 13 vezes vencedor de pódios em GPs.

Classificação do Campeonato (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12