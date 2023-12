Lewis Hamilton à propos de Max Verstappen : "Sans faute".

Lors de la remise des trophées FIA à Bakou, Lewis Hamilton n'a pas tari d'éloges sur Red Bull Racing et Max Verstappen. Le septuple champion du monde pense néanmoins que Mercedes peut combler son retard.

La saison 2023 n'a pas marqué le retour espéré de Mercedes et Lewis Hamilton sur la voie du succès. Si l'équipe de Toto Wolff a finalement réussi à s'imposer face à Ferrari dans la lutte pour la deuxième place au classement des constructeurs, elle n'a pas remporté de victoire pour la première fois depuis 2011 et a récolté moins de la moitié des points du championnat du monde que l'équipe championne du monde de Red Bull Racing.

Pour Hamilton, c'est la deuxième année consécutive qu'il ne remporte pas de GP. Le septuple champion a toutefois pu s'assurer la troisième place au championnat du monde derrière le duo Red Bull Racing Max Verstappen et Sergio "Checo" Pérez. Lors de la remise du trophée, la star de Mercedes a eu quelques mots gentils pour ses adversaires.

"La saison a été très, très longue et j'attends avec impatience la pause hivernale", a déclaré le vainqueur de 103 GP. "Nous travaillons incroyablement dur pour nous assurer que nous pourrons rebondir fortement l'année prochaine. Mais je dois féliciter Red Bull Racing, Verstappen et Checo, ils ont fait un travail incroyable cette année".

Et le Britannique de 38 ans d'ajouter : "Max Verstappen n'a pas fait d'erreur. Max et toute son équipe ont vraiment placé la barre très haut et nous avons encore beaucoup de travail à faire pour combler cet écart. Mais je pense vraiment que nous pouvons y arriver".

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12