Lewis Hamilton su Max Verstappen: "Nessun errore".

La stagione 2023 non ha portato l'auspicato ritorno al successo per la Mercedes e Lewis Hamilton. Sebbene la squadra di Toto Wolff abbia alla fine prevalso sulla Ferrari nella lotta per il secondo posto nel campionato costruttori, il team è rimasto senza vittorie per la prima volta dal 2011 e ha raccolto meno della metà dei punti del campionato rispetto alla squadra campione del mondo Red Bull Racing.

Per Hamilton si tratta del secondo anno consecutivo in cui non riesce a vincere un GP. Tuttavia, il sette volte campione è riuscito ad assicurarsi il terzo posto nel campionato mondiale, dietro al duo della Red Bull Racing composto da Max Verstappen e Sergio "Checo" Pérez. Alla presentazione del trofeo, la stella della Mercedes ha avuto parole gentili per i suoi rivali.

"È stata una stagione molto, molto lunga e non vedo l'ora che arrivi la pausa invernale", ha detto il 103 volte vincitore di un GP. "Stiamo lavorando duramente per essere sicuri di riprenderci alla grande l'anno prossimo. Ma devo congratularmi con la Red Bull Racing, con Verstappen e Checo, che hanno fatto un ottimo lavoro quest'anno".

Il 38enne britannico ha aggiunto: "Max Verstappen non ha commesso alcun errore. Max e tutto il suo team hanno fissato l'asticella molto in alto e noi abbiamo ancora molto lavoro da fare per colmare questo divario. Ma credo davvero che possiamo farcela".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12