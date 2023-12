Lewis Hamilton sobre Max Verstappen: "Sem erros

Na cerimónia de entrega dos troféus da FIA, em Baku, Lewis Hamilton não poupou elogios à Red Bull Racing e a Max Verstappen. No entanto, o sete vezes campeão mundial acredita que a Mercedes pode reduzir a diferença.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

A época de 2023 não trouxe o esperado regresso ao sucesso para a Mercedes e para Lewis Hamilton. Apesar de a equipa de Toto Wolff ter acabado por prevalecer sobre a Ferrari na luta pelo segundo lugar no campeonato de construtores, a equipa permaneceu sem vitórias pela primeira vez desde 2011 e conquistou menos de metade dos pontos do campeonato que a equipa campeã mundial Red Bull Racing.

Para Hamilton, este é o segundo ano consecutivo em que não consegue vencer um GP. No entanto, o sete vezes campeão conseguiu garantir o terceiro lugar no campeonato do mundo, atrás da dupla da Red Bull Racing, Max Verstappen e Sergio "Checo" Pérez. Durante a entrega dos troféus, o astro da Mercedes dirigiu algumas palavras gentis aos seus rivais.

"Foi uma temporada muito, muito longa e estou ansioso pela pausa de inverno", disse o vencedor de 103 GPs. "Estamos a trabalhar arduamente para garantir que podemos voltar em força no próximo ano. Mas tenho de dar os parabéns à Red Bull Racing, ao Verstappen e ao Checo, eles fizeram um trabalho incrivelmente bom este ano."

E o britânico de 38 anos acrescentou: "Max Verstappen não cometeu nenhum erro. O Max e toda a sua equipa colocaram a fasquia muito alta e ainda temos muito trabalho a fazer para reduzir essa diferença. Mas acredito mesmo que o podemos fazer".

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12