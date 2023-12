Jenson Button : "Hamilton est difficile à battre".

Pendant trois ans, Jenson Button a roulé aux côtés de Lewis Hamilton. Après sa saison de champion du monde, le champion 2009 a rejoint l'équipe McLaren, pour laquelle Lewis Hamilton avait marqué des points depuis 2007 et avec laquelle il avait remporté le titre de champion du monde des pilotes en 2008.

Dans la comparaison interne de l'équipe, Hamilton a eu deux fois l'avantage : en 2010 et en 2012, il a terminé quatrième du championnat du monde, tandis que son compatriote a dû se contenter de deux cinquièmes places. En 2011, Button était le mieux classé, il a pris la deuxième place, Hamilton s'est classé cinquième cette année-là.

Rétrospectivement, Button avoue à "Sky Sports F1", lorsqu'on lui demande comment il a pu donner le meilleur de lui-même à chaque week-end de course dans la lutte interne à l'équipe contre Hamilton : "En fait, je ne l'ai pas fait. J'ai eu quelques grandes journées, mais le problème est que je n'ai pas été assez constant aux côtés de Lewis".

Et Button est certain qu'Hamilton s'est encore amélioré depuis qu'ils sont ensemble. "Il est incroyable en ce qui concerne ses capacités naturelles et je pense qu'il a gagné en maturité depuis l'époque où nous étions coéquipiers, en ce qui concerne son caractère dans la voiture. Il est donc difficile à battre, et il est aussi très détendu. S'il fait une mauvaise course, il peut d'une certaine manière l'accepter tranquillement. Il n'était pas comme ça il y a dix ans".

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12