Jenson Button: "Hamilton è difficile da battere".

Jenson Button ha guidato per tre anni al fianco di Lewis Hamilton. Dopo la sua stagione da campione del mondo, il campione 2009 è passato alla scuderia McLaren, per la quale Lewis Hamilton era a caccia di punti dal 2007 e con la quale aveva vinto il titolo mondiale nella classifica piloti nel 2008.

Nel confronto interno alla scuderia, Hamilton si è trovato due volte davanti: sia nel 2010 che nel 2012 ha concluso il campionato del mondo al quarto posto, mentre il connazionale si è dovuto accontentare di due quinti posti. Nel 2011, Button è stato il pilota meglio piazzato alla fine, conquistando il secondo posto, mentre Hamilton è arrivato quinto quell'anno.

Ripensandoci, Button ha confessato a Sky Sports F1, quando gli è stato chiesto come ha fatto a dare il meglio in ogni weekend di gara nella battaglia interna alla squadra contro Hamilton: "Non è stato così. Ho avuto dei giorni fantastici, ma il problema è che non sono stato abbastanza costante al fianco di Lewis".

Button è certo che Hamilton sia diventato ancora più bravo da quando sono insieme. "È incredibile per quanto riguarda le sue capacità naturali e credo che sia maturato in termini di carattere in macchina da quando eravamo compagni di squadra. È difficile da battere per questo motivo ed è anche molto rilassato. Se ha una gara negativa, può prenderla con filosofia. Dieci anni fa non era così".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 22 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 575 punti

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05° Leclerc 206

06° Norris 205

07° Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10° Stroll 74

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 17

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 860 punti

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12