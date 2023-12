Jenson Button: "Hamilton é difícil de bater".

Jenson Button conduziu ao lado de Lewis Hamilton durante três anos. Após a época em que venceu o campeonato do mundo, o campeão de 2009 mudou para a equipa McLaren, para a qual Lewis Hamilton andava atrás de pontos desde 2007 e com a qual tinha conquistado o título de campeão do mundo de pilotos em 2008.

Na comparação interna da equipa, Hamilton ficou duas vezes à frente: em 2010 e 2012, terminou em quarto lugar no campeonato do mundo, enquanto o seu compatriota teve de se contentar com dois quintos lugares. Em 2011, Button foi o piloto mais bem colocado no final, ficando em segundo lugar, enquanto Hamilton terminou em quinto naquele ano.

Olhando para trás, Button confessou à Sky Sports F1 quando lhe perguntaram como conseguiu dar o seu melhor em cada fim de semana de corrida na batalha interna de equipa contra Hamilton: "Na verdade, não consegui. Tive alguns dias fantásticos, mas o problema é que não fui suficientemente consistente ao lado do Lewis".

E Button está certo de que Hamilton se tornou ainda melhor desde o tempo em que estiveram juntos. "Ele é incrível no que diz respeito à sua capacidade natural e penso que amadureceu em termos de carácter no carro desde que éramos companheiros de equipa. É difícil de bater por causa disso e também é muito descontraído. Se tiver uma má corrida, consegue aguentar-se de certa forma. Há dez anos atrás não era assim".

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12