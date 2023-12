Daniel Ricciardo à propos d'AlphaTauri : "Pas une équipe junior".

Daniel Ricciardo a fait son retour en Formule 1 avec AlphaTauri et a participé à sept week-ends de course cette année. Bien qu'il n'ait marqué qu'une seule fois des points, il est confiant pour la saison prochaine.

Daniel Ricciardo a passé les dix premiers Grands Prix de la saison 2023 sur le banc de Red Bull Racing en tant que spectateur. A partir de la course en Hongrie, il a été engagé par l'équipe AlphaTauri, mais pas pour longtemps. Il a participé aux deux week-ends de course en Hongrie et en Belgique. Lors du GP suivant, à Zandvoort, il s'est blessé à la main gauche lors d'un crash pendant la deuxième séance d'entraînement et a dû être opéré.

L'Australien de 34 ans n'a pas seulement manqué la course à domicile de Max Verstappen. Il n'était pas non plus sur la grille de départ à Monza, Singapour, Suzuka et au Qatar. Il a été remplacé par Liam Lawson, qui a remporté deux points au championnat du monde à Singapour en se classant neuvième. A Austin, Ricciardo était de retour au volant de la deuxième AlphaTauri et, lors de la course suivante au Mexique, il a marqué ses six premiers points depuis son retour en tant que pilote titulaire en terminant septième.

Bien que Ricciardo n'ait pas pu marquer de nouveaux points lors des trois derniers tours du championnat du monde, il est certain que l'écurie pour laquelle il avait déjà marqué des points en 2012 et 2013 (l'équipe opérait alors sous le nom de Toro Rosso) a fait un grand pas en avant. L'ancienne pépinière de talents n'est plus une junior team, a-t-il expliqué.

"Nous avons certainement trouvé des choses sur la voiture au cours de la saison et à chaque fois que j'ai donné un feedback à l'équipe, j'ai eu le sentiment que tout était mis en œuvre pour répondre à mes souhaits. J'ai le sentiment que ce n'est plus une équipe junior. Nous avons également de nombreux projets pour l'année prochaine qui, je l'espère, nous permettront d'en apporter la preuve sur la piste et de marquer plus de points", a ajouté l'octuple vainqueur de GP.

Classement au championnat du monde (après 22 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 575 points

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05 Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 860 points

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12