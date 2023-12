Daniel Ricciardo su AlphaTauri: "Non è un team junior".

Daniel Ricciardo ha fatto il suo ritorno in Formula 1 con AlphaTauri e quest'anno ha disputato sette weekend di gara. Anche se ha ottenuto punti solo una volta, è fiducioso per la prossima stagione.

Daniel Ricciardo ha trascorso i primi dieci Gran Premi della stagione 2023 sulla panchina della Red Bull Racing come spettatore. Dalla gara in Ungheria in poi, ha guidato per il team AlphaTauri, ma non per molto. Ha completato i due weekend di gara in Ungheria e Belgio. In occasione del successivo GP di Zandvoort, si è infortunato alla mano sinistra in un incidente durante la seconda sessione di prove e ha dovuto subire un intervento chirurgico.

Il 34enne australiano non solo ha saltato la gara di casa di Max Verstappen. È stato assente anche dalla griglia di partenza di Monza, Singapore, Suzuka e Qatar. È stato sostituito da Liam Lawson, che ha ottenuto due punti in campionato con il nono posto a Singapore. Ad Austin, Ricciardo è tornato al volante del secondo pilota AlphaTauri e nella gara successiva, in Messico, ha ottenuto i suoi primi sei punti dal suo ritorno come pilota titolare chiudendo al settimo posto.

Sebbene Ricciardo non sia riuscito a conquistare altri punti negli ultimi tre appuntamenti del Campionato del Mondo, è certo che la scuderia per la quale era già andato a caccia di punti nel 2012 e nel 2013 (quando il team operava ancora con il nome di Toro Rosso) abbia fatto un grande passo avanti. L'ex fabbrica di talenti non è più una squadra junior, ha spiegato.

"Nel corso della stagione abbiamo sicuramente trovato alcune cose sulla macchina e ogni volta che ho dato un feedback alla squadra, ho sentito che tutto veniva fatto per soddisfare i miei desideri. Sento che non è più una squadra di giovani. Abbiamo anche molti progetti per il prossimo anno, che speriamo ci permettano di dimostrarlo in pista e di ottenere più punti", ha aggiunto l'otto volte vincitore di un GP.

