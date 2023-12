Daniel Ricciardo sobre a AlphaTauri: "Não é uma equipa júnior

Daniel Ricciardo passou os primeiros dez Grandes Prémios da temporada de 2023 no banco da Red Bull Racing como espetador. A partir da corrida da Hungria, passou a pilotar para a equipa AlphaTauri, mas não por muito tempo. Completou os dois fins-de-semana de corridas na Hungria e na Bélgica. No GP seguinte, em Zandvoort, lesionou-se na mão esquerda num acidente durante a segunda sessão de treinos livres e teve de ser operado.

O australiano de 34 anos não perdeu apenas a corrida caseira de Max Verstappen. Também esteve ausente da grelha de partida em Monza, Singapura, Suzuka e Qatar. Foi substituído por Liam Lawson, que marcou dois pontos no campeonato com o nono lugar em Singapura. Em Austin, Ricciardo voltou ao volante do segundo piloto da AlphaTauri e na corrida seguinte, no México, marcou os seus primeiros seis pontos desde o seu regresso como piloto regular, ao terminar em sétimo lugar.

Embora Ricciardo não tenha conseguido marcar mais pontos nas últimas três rondas do Campeonato do Mundo, está certo de que a equipa de corridas pela qual já tinha andado atrás de pontos em 2012 e 2013 (quando a equipa ainda operava sob o nome Toro Rosso) deu um grande passo em frente. A antiga fábrica de talentos já não é uma equipa de juniores, explica.

"Encontrámos algumas coisas no carro durante a época e sempre que dei feedback à equipa, senti que tudo estava a ser feito para satisfazer os meus desejos. Sinto que já não se trata de uma equipa júnior. Também temos muitos planos para o próximo ano que, esperamos, nos permitirão provar isso na pista e marcar mais pontos", acrescentou o oito vezes vencedor de GP.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 22 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 575 pontos

02 Pérez 285

03 Hamilton 234

04 Alonso 206

05º Leclerc 206

06º Norris 205

07.º Sainz 200

08 Russell 175

09º Piastri 97

10º Stroll 74

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 17

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 860 pontos

02 Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12