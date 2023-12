Nelson Piquet : l'histoire derrière la bagarre

Lors du Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim le 8 août 1982, quelques semaines à peine après sa sensationnelle première victoire (Montréal) avec la Brabham-BMW, Nelson Piquet a rapidement pris la tête de la course de manière souveraine. Il a pu se permettre un arrêt au stand pour continuer malgré tout à rouler en tête.

Le Brésilien s'est dirigé vers une victoire à domicile jamais sérieusement menacée pour son fournisseur de moteurs allemand. Puis, au 19e tour, le dépassement d'Eliseo Salazar en ATS se profilait. Celui-ci ne voit pas Piquet qui arrive en trombe, les deux voitures entrent en collision. Fin de course pour les deux !

Fin de course pour Piquet, qui se croyait encore en position de force. Seuls ceux qui ont vu le Brésilien foncer comme une furie sur Salazar, qui se tenait là, hébété, puis le frapper sauvagement, peuvent imaginer à quel point cette mésaventure a fait bouillir son sang.

Victoire, victoire en Allemagne - adieu ! Un grand triomphe - fini. Piquet était hors de lui, à peine rassuré et longtemps inconsolable. C'est Patrick Tambay (Ferrari) qui a gagné, devant René Arnoux (Renault) et Keke Rosberg (Williams).

Mais l'histoire ne s'arrête pas là, ce que Piquet a appris plus tard et qui l'a fait secrètement jubiler : Karl Heinz Öfner, chef mécanicien chez BMW, se souvient comme si c'était hier : "Lorsque nous avons ensuite démonté le moteur, nous avons réalisé qu'il aurait explosé au plus tard deux tours plus tard. Un axe de piston défectueux aurait fait en sorte que tout se déchire".