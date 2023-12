Nelson Piquet: la storia della rissa

La scena in cui l'allora campione del mondo Nelson Piquet aggredisce Eliseo Salazar con pugni e calci a Hockenheim è da tempo uno dei classici dei video di Formula 1. La storia è presto detta.

L'8 agosto 1982, nel Gran Premio di Germania a Hockenheim, Nelson Piquet si portò subito in testa, poche settimane dopo la sua sensazionale prima vittoria (Montreal) con la Brabham-BMW. Poté permettersi una sosta ai box per continuare a essere in testa.

Il brasiliano si avviò verso una vittoria in casa del suo fornitore di motori tedesco che non fu mai seriamente messa in pericolo. Poi, al 19° giro, Eliseo Salazar sulla ATS è stato doppiato. Ha superato l'incalzante Piquet e le due auto si sono scontrate. Fuori entrambi!

Fuori anche Piquet, che prima pensava di essere nella posizione migliore. Solo chi ha visto il brasiliano correre come una furia verso lo stordito Salazar e poi colpirlo selvaggiamente può immaginare quanto questa disavventura gli abbia fatto ribollire il sangue.

Vittoria, vittoria in Germania - andata! Un grande trionfo, svanito. Piquet era fuori di sé, a malapena in grado di calmarsi e inconsolabile per molto tempo. Patrick Tambay (Ferrari) vinse davanti a René Arnoux (Renault) e Keke Rosberg (Williams).

Ma non era la fine della storia, come Piquet apprese in seguito e festeggiò segretamente: Karl Heinz Öfner, capo meccanico della BMW, ricorda come se fosse ieri: "Quando smontammo il motore, ci rendemmo conto che sarebbe esploso al massimo due giri dopo. Uno spinotto difettoso avrebbe fatto a pezzi tutto".