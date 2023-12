Controverse autour de Lewis Hamilton : le trophée FIA offert ?

A Abu Dhabi, Lewis Hamilton, 103 fois vainqueur de GP, était heureux de voir sa saison se terminer - la deuxième sans victoire d'affilée, ce qui n'était jamais arrivé dans la carrière de ce coureur d'exception. Il est arrivé à un triste constat.

Le septuple champion de Formule 1 a également admis que des doutes s'étaient glissés dans son esprit : "Tu te demandes bien sûr - est-ce que j'en suis encore capable ?"

Hamilton, 38 ans, a terminé troisième du championnat du monde, ce qui l'a obligé à se rendre à la cérémonie de remise des prix de la Fédération internationale du sport automobile (FIA), conformément au règlement de la Formule 1. Celle-ci a eu lieu cette fois à Bakou. Le champion Max Verstappen, le deuxième du championnat Sergio Pérez et Hamilton y ont été honorés pour leurs performances dans le championnat du monde de Formule 1 2023.

Dans le cadre de la remise des prix en Azerbaïdjan, un événement étrange s'est produit : un utilisateur de la plateforme sociale X (anciennement Twitter) affirme que la star de la Formule 1 Lewis Hamilton lui a offert son trophée FIA.

L'utilisateur Niha Nesirli a posté des photos de lui au gala et a ensuite écrit sur X (anciennement Twitter) : "Salut, j'étais au gala hier. Lewis Hamilton m'a donné le trophée et est parti. Je l'ai maintenant chez moi".



Nesirli, qui se décrit sur X comme un fan de football et apparaît sous le pseudonyme @nihadcelona, poursuit : "J'ai examiné la fusée RB19, rencontré la famille royale, parlé à Max et reçu le prix de Sir Lewis Hamilton. Quelle nuit ! C'était plus sauvage que dans mes rêves les plus fous".



Suite à cela, le bruit a commencé à circuler que Lewis Hamilton avait donné son prix. Raison : la déception de la saison, la déception d'une enquête contre Toto et Susie Wolff.



Mercedes a réagi à ces rumeurs et a démenti : "Dès qu'il a quitté la scène, Lewis a accepté la proposition des officiels de faire envoyer le trophée en Angleterre, comme cela se fait habituellement en de telles occasions. Il a donc confié le prix à ces derniers. Nous tenons à préciser qu'il n'a offert le trophée à personne, contrairement aux spéculations actuelles".