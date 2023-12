Polemiche su Lewis Hamilton: trofeo FIA regalato?

Ad Abu Dhabi, il 103 volte vincitore di un GP, Lewis Hamilton, era contento che la sua stagione fosse finita - la seconda senza vittorie di fila, cosa mai successa prima nella carriera di questo eccezionale pilota. Ha espresso un triste giudizio.

Il sette volte campione di Formula 1 ha anche ammesso che si è insinuato il dubbio su se stesso: "Ovviamente ti chiedi se sono ancora in grado di farlo".

Il 38enne Hamilton si è classificato terzo nel campionato mondiale, il che significa che ha dovuto recarsi alla cerimonia di premiazione della Federazione Mondiale dell'Automobile della FIA, come previsto dal regolamento della Formula 1. Questa volta la cerimonia si è svolta a Baku. Questa volta si è svolta a Baku. Il campione Max Verstappen, il secondo classificato Sergio Pérez e Hamilton sono stati premiati per i loro successi nel Campionato mondiale di Formula 1 2023.

Alla cerimonia di premiazione in Azerbaigian è accaduto qualcosa di strano: un utente della piattaforma sociale X (ex Twitter) ha affermato che la star della Formula 1 Lewis Hamilton gli aveva consegnato il trofeo FIA.

L'utente Niha Nesirli ha postato delle foto di sé al gala e poi ha scritto su X (ex Twitter): "Ciao, ero al gala ieri. Lewis Hamilton mi ha dato il trofeo e se n'è andato. Ora ce l'ho a casa".



Nesirli, che su X si descrive come un appassionato di calcio e si fa chiamare @nihadcelona, ha continuato: "Ho visto il razzo RB19, ho incontrato la famiglia reale, ho parlato con Max e ho ricevuto il premio da Sir Lewis Hamilton. Che serata! È stata più incredibile dei miei sogni più selvaggi".



A quel punto sono iniziate a circolare voci secondo cui Lewis Hamilton avrebbe dato via il suo premio. Motivo: delusione per la stagione, delusione per l'indagine su Toto e Susie Wolff.



La Mercedes ha risposto a queste voci e le ha smentite: "Subito dopo aver lasciato il palco, Lewis ha accettato l'offerta dei funzionari di inviare il trofeo in Inghilterra, come è consuetudine in queste occasioni. Ha quindi consegnato il premio alle loro cure. Notiamo che non ha consegnato il trofeo a nessuno, come si sta ipotizzando".