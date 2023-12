Lewis Hamilton: o troféu da FIA foi oferecido?

Em Abu Dhabi, Lewis Hamilton, 103 vezes vencedor de um GP, estava contente com o fim da sua época - a segunda época sem vitórias consecutivas, o que nunca tinha acontecido na carreira deste piloto excecional. Ele chegou a um triste julgamento.

O sete vezes campeão de Fórmula 1 também admitiu que a dúvida se instalou: "É claro que nos perguntamos: será que ainda estou à altura?"

Hamilton, de 38 anos, terminou em terceiro lugar no campeonato do mundo, o que significou que teve de viajar para a cerimónia de entrega de prémios da Federação Mundial do Automóvel da FIA, de acordo com os regulamentos da Fórmula 1. Desta vez, a cerimónia teve lugar em Baku. O campeão Max Verstappen, o vice-campeão Sergio Pérez e Hamilton foram homenageados pelas suas conquistas no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2023.

Algo estranho aconteceu na cerimónia de entrega de prémios no Azerbaijão: um utilizador da plataforma social X (antigo Twitter) afirmou que a estrela da Fórmula 1 Lewis Hamilton lhe tinha dado o seu troféu da FIA.

O utilizador Niha Nesirli publicou fotografias suas na gala e depois escreveu no X (antigo Twitter): "Olá, estive ontem na gala. O Lewis Hamilton deu-me o troféu e foi-se embora. Agora tenho-o em casa".



Nesirli, que se descreve como adepto de futebol no X e dá pelo nome @nihadcelona, continuou: "Vi o foguetão RB19, conheci a família real, falei com o Max e recebi o prémio de Sir Lewis Hamilton. Que noite! Foi mais selvagem do que os meus sonhos mais selvagens".



Começaram então a circular rumores de que Lewis Hamilton tinha dado o seu prémio. Motivo: desilusão com a época, desilusão com a investigação sobre Toto e Susie Wolff.



A Mercedes respondeu a estes rumores e desmentiu-os: "Imediatamente após ter saído do palco, Lewis aceitou a oferta dos funcionários para que o troféu fosse enviado para Inglaterra, como é habitual nestas ocasiões. Assim, entregou o prémio aos seus cuidados. Notamos que ele não deu o troféu a ninguém, como se especula atualmente".